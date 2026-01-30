Стали известны суммы призовых, заработанных российскими теннисистами на Открытом чемпионате Австралии-2026. Самыми успешными по этому показателю стали Даниил Медведев и Мирра Андреева, каждый из которых получил по 330 тысяч долларов.

Даниил Медведев globallookpress.com

Оба спортсмена выступили на турнире исключительно в одиночном разряде и завершили своё выступление на стадии четвёртого круга.

Диана Шнайдер и Анна Калинская, сумевшие дойти до третьего раунда одиночного турнира и принявшие участие в парных соревнованиях, заработали по 244 825 долларов.

Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Оксана Селехметьева, вылетевшие в третьем круге одиночной сетки, получили по 229 425 долларов.

Australian Open 2026 завершится 1 февраля.