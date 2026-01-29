Сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем полуфинале Australian Open против Янника Синнера из Италии.

Новак Джокович globallookpress.com

«Я буду делать кое-что по-другому, каждый матч отличается, ты играешь с разным соперником, нужно адаптироваться. Есть база, над которой нужно работать, чтобы укрепить её, и второе — тактически адаптироваться к сопернику в этот день. С Синером у меня был отрицательный счёт в большинстве поединков за последние полтора года, я постараюсь это изменить.

Конечно, мы очень хорошо знаем друг друга. Даже если хорошо подготовиться, на корте всё должно быть в порядке. Синнер играет так хорошо — и он, и Алькарас — что это зависит не только от меня, но и от его уровня, поэтому в такие моменты я должен этим воспользоваться.

Такова простая реальность, такова ситуация. Это не значит, что я сдаюсь, совсем наоборот, хорошо, что у меня нет тех проблем со здоровьем, которые были в прошлом году. Нужно просто включиться в игру и выложиться на корте по максимуму», — цитирует Джоковича Sportklub.

Матч Синнера и Джоковича состоится завтра, в пятницу, 30 января, и начнется в 11:30 мск.