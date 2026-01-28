Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара в четвертьфинале женского парного турнира на австралийской мэйджоре переиграли дуэт хозяек корта Кимберли Бирелл/Талия Гибсон со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Вера Звонарева globallookpress.com

Соперницы были на корте почти 3 часа. За время матча Сибахара и Звонарева выполнили 3 подачи навылет, допустив при этом 3 двойных ошибки, а также смогли реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов.

Пара Бирелл/Гибсон сделала в игре 3 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Звонарева и Сибахара сразятся с бельгийско-китайской парой Элисе Мертенс/Чжан Шуай.