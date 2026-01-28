Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина считает, что Вере Звонаревой по силам выиграть в дуэте с японкой Эной Сибахарой Australian Open — 2026.

Вера Звонарева globallookpress.com

«Невероятное достижение, что Вера продолжает находить в себе силы не то что играть, но побеждать и мотивировать себя. В прошлом у неё была успешная карьера и в одиночном разряде. Её достижения восхищают! Я вообще не сомневаюсь, что она может выиграть Australian Open в паре. У неё огромный опыт, есть история побед. Всё будет зависеть от того, как Вера с напарницей будут друг друга поддерживать и с кем будут играть», — сказала Веснина «Чемпионату».

В четвертьфинале дуэт Звонарева/Сибахара переиграл австралиек Кимберли Бирелл/Талия Гибсон со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.