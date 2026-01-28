Американка Джессика Пегула одержала победу над соотечественницей Амандой Анисимовой в четвертьфинальном поединке Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:1).
Матч продолжался 1 час 37 минут. 31-летняя Пегула выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов.
Анисимова отметилась двумя эйсами, совершила семь двойных ошибок и сумела использовать два из четырёх брейк-пойнтов.
В полуфинале австралийского турнира Пегула сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.