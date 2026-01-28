Серб Новак Джокович пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Новак Джокович globallookpress.com

В матче 1/4 финала Джокович встречался с итальянцем Лоренцо Музетти, посеянным под пятым номером. Итальянец уверенно начал поединок и выиграл первые два сета — 6:4, 6:3, однако в третьей партии при счёте 3:1 в свою пользу был вынужден отказаться от продолжения встречи из-за травмы.

В полуфинале австралийского турнира Джокович сыграет с победителем противостояния между итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном.