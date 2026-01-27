Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, когда Вероника Кудерметова возобновит выступления на соревнованиях после перенесённого хирургического вмешательства.

Вероника Кудерметова globallookpress.com

Ранее российская теннисистка перенесла операцию незадолго до Нового года. В настоящий момент Кудерметова заявлена на турнир в Дохе, который пройдёт с 8 по 14 февраля.

«Кудерметова начнёт сейчас играть. У неё была микрооперация, ничего там страшного не было», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На данный момент Вероника Кудерметова занимает 32-е место в рейтинге WTA.