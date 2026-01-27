Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, когда Вероника Кудерметова возобновит выступления на соревнованиях после перенесённого хирургического вмешательства.

Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова globallookpress.com

Ранее российская теннисистка перенесла операцию незадолго до Нового года.  В настоящий момент Кудерметова заявлена на турнир в Дохе, который пройдёт с 8 по 14 февраля.

«Кудерметова начнёт сейчас играть.  У неё была микрооперация, ничего там страшного не было», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На данный момент Вероника Кудерметова занимает 32-е место в рейтинге WTA.