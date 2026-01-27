Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026 поднимется на 10-е место в рейтинге WTA.

В live-рейтинге на её счету уже 3205 очков, что позволило ей опередить россиянку Екатерину Александрову, опустившуюся на 11-ю позицию.

Свитолина ранее занимала третью строчку мирового рейтинга — своего наивысшего результата в карьере она достигла 11 сентября 2017 года.

Во вторник, 27 января, украинка вышла в полуфинал Australian Open-2026, уверенно обыграв третью ракетку мира Кори Гауфф в двух сетах — 6:1, 6:2.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Свитолина сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.