Серб Новак Джокович поделился оценкой своего физического состояния накануне четвертьфинального матча Australian Open.

Новак Джокович globallookpress.com

38-летний теннисист пробился в эту стадию без борьбы — его соперник по четвёртому кругу, чех Якуб Меншик, снялся с турнира.

«Я чувствую себя отлично, особенно с точки зрения физики. Вероятно, сейчас я нахожусь в лучшей форме за долгое время. Я рассчитывал на это, учитывая объём отдыха и подготовки, которые у меня были перед этим турниром "Большого шлема". Всё сложилось естественным образом», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии серб сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.