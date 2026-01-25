Немецкий теннисист Александр Зверев (3-я ракетка мира) стал очередным четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Александр Зверев globallookpress.com

В матче 4-го круга он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (21) со счетом 6:2, 6:4, 6:4.

Соперники были на корте 2 часа 12 минут. За это время Зверев сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8.

Серундоло ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале мэйджора соперником Зверева станет победитель встречи Даниил Медведев — Ленер Тьен.