Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в матче четвёртого круга Australian Open.

Элина Свитолина globallookpress.com

«Было важно оказывать давление на Мирру, потому что если позволять ей завладеть преимуществом в розыгрыше, то она умеет наносить очень хорошие удары и знает, как выигрывать матчи и турниры. Мне было важно самой владеть преимуществом. Она очень непростой соперник, умеет менять темп, длину ударов, так что приходится очень быстро перестраиваться и принимать решения в долю секунды», — отметила Свитолина на пресс-конференции после матча.

За выход в полуфинал соперницей Свитолиной будет американская теннисистка Кори Гауфф.