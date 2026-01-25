Австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о предстоящем четвертьфинал матче Australian Open против Карлоса Алькараса.

Алекс де Минор globallookpress.com

«Впереди одна из самых сложных задач, и я хочу быть уверенным, что я выложусь на полную. И здесь мне поможет то, что я чувствую себя довольно свежим. Это будет физически изнуряющее сражение из-за многих вещей, которые Карлос делает невероятно. Розыгрыши в матчах с ним очень тяжелые. Он не только потрясающе бьет по мячу и постоянно пытается выбить тебя с корта, но еще и затягивает розыгрыши.

Так что нас могут ждать изматывающие розыгрыши. Мы оба уже показывали это в паре личных встреч. Мы впервые сыграем на "Большом шлеме", и я с нетерпением этого жду. Надеюсь, что получится битва и что она будет долгой», — цитирует де Минора Sports.

Де Минор и Алькарас сыграют за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии во вторник, 27 января.