Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, завершила свое участие в Открытом чемпионате Австралии 2026 года. В матче четвертого круга она уступила украинке Элине Свитолиной в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.

Мирра Андреева globallookpress.com

Игра длилась 1 час 23 минуты. Свитолина выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми попыток. У Андреевой на счету один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

Далее Элина Свитолина встретится с американкой Кори Гауфф в четвертьфинале турнира.