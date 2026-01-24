Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала свою победу над россиянкой Анной Калинской в трехсетовом матче третьего круга Australian Open.

Ига Свентек
Ига Свентек globallookpress.com

«Для меня это не удивительно.  Знаю, что Анна может играть в потрясающий теннис.  С другой стороны, она многим рискует и начинает проигрывать.  Я ждала от неё более медленный мяч, чтобы действовать на опережение и оказывать давление на неё.  Не чувствовала, что играла хуже во втором сете.  Мне казалось, что она просто отыграла все мячи, которые не реализовала в первом сете.  Я хотела сосредоточиться на себе, независимо от того, что происходило по ту сторону сетки.  Продолжала играть, потому что ситуация могла измениться в любой момент», — сказала Свентек в интервью на корте.

В четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии — 2026 Свентек встретится с представительницей Австралии Мэддисон Инглис.