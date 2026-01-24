Бывший теннисист, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился мыслями о предстоящем матче четвертого круга Australian Open между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Элиной Свитолиной.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Для Мирры это будет первый серьёзный соперник на турнире. Свитолина — очень опытная теннисистка, которая находится в хорошей форме. Это будет настоящий тест на прочность, посмотрим, как Мирра с ним справится», — цитирует Ольховского «Советский спорт».

Матч между теннисистками состоится 25 января, начало — в 13:00 по Москве.