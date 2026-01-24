Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал вылет Андрея Рублева в третьем круге Australian Open.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Отвечать на вопросы о причинах вылета должен тренер Андрея. Спрашивайте об этом Марата Сафина. Да, мы все ожидаем, но получается как всегда. Не знаю, закономерен ли результат. Андрей ни разу не доходил до полуфинала турниров "Большого шлема" — как можно было ожидать от него этого сейчас? Ожидать — не значит, что так будет на самом деле», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Рублев в трех сетах уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:7, 3:6.