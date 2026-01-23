Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии одержала непростую победу в третьем круге Australian Open над австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой (55) — 7:6 (6:4), 7:6 (9:7).

Арина Соболенко globallookpress.com

Их противостояние длилось чуть более двух часов. За это время Соболенко выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Потаповой 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 4-м круге мэйджора Соболенко сыграет с Викторией Мбоко (Канада), которая в своем матче переиграла датчанку Викторию Таусон со счетом 7:6 (7:5, 5:7, 6:3.