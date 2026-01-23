Россиянка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open.

Мирра Андреева globallookpress.com

Седьмая ракетка мира в двух сетах справилась с румынкой Еленой-Габриэлой Русе со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Русе ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в 1/4 финала турнира Андреева поборется с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, ранее победившей россиянку Диану Шнайдер.