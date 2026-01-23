Завершились два матча в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии с участием теннисисток из топ-20.

Кори Гауфф globallookpress.com

Каролина Мухова из Чехии (19-я ракетка мира) легко победила польку Магду Линетт (50) со счетом 6:1, 6:1.

Соперницы были на корте чуть более часа. За это время Мухова совершила одну двойную ошибку, один эйс и взяла 5 брейк-поинтов из 9 заработанных.

У ее соперницы 2 подачи навылет, 4 двойные и ни одного брейка.

Американка Кори Гауфф (3) в трех сетах разобралась со своей соотечественницей Хейли Баптист (70) — 3:6, 6:0, 6:3.

Игра длилась 1 час 50 минут. На счету Гауфф 6 двойных ошибок, ни ожного эйса и 5 реализованных брейк-поинтов из 10.

Баптист за время матча выполнила 2 подачи навылет, 2 двойные и взяла 2 из 3 заработанных брейков.

В 1/8 финала мэйджора Гауфф и Мухова сыграют между собой.