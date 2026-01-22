Победительница 4 турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака (17-я ракетка мира) смогла выйти в третий круг Australian Open — 2026.

Наоми Осака globallookpress.com

В своем матче она переиграла румынку Сорану Кырстя (41) со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Их противостояние длилось почти два часа. За это время Осака выполнила 3 подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

У ее соперницы один эйс, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/16 финала финала мэйджора Осака теперь сразится с Мэддисон Инглис из Австралии.