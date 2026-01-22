Легендарный серб Новак Джокович (4-я ракетка мира) даже не особо вспотел в игре второго круга Открытого чемпионата Австралии против итальянца Франческо Маэстрелли (141) — 6:3, 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Джоковичза это время 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов.
Итальянец сделал10 эйсов, 4 двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из 4 заработанных за матч.
Дальше соперником 38-летнего Джоковича станет победитель пары Ботик ван де Зандсхулп (Голландия) — Цзюнчэн Шан (Китай).