Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко из Белоруссии снова подтвердила статус главного фаворита австралийского мэйджора в женском одиночном разряде.
В матче второго круга она легко переиграла китаянку Чжосюань Бай (702) со счетом 6:3, 6:1.
Их встреча закончилась за 1 час 14 минут. За это время Соболенко сделала 4 подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.
У китаянка 2 двойные ошибки, 2 эйса и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В третьем круге Соболенко сыграет с Анастасией Потаповой из Австрии, которая переиграла британку Эмму Радукану.