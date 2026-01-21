Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко из Белоруссии снова подтвердила статус главного фаворита австралийского мэйджора в женском одиночном разряде.

Арина Соболенко globallookpress.com

В матче второго круга она легко переиграла китаянку Чжосюань Бай (702) со счетом 6:3, 6:1.

Их встреча закончилась за 1 час 14 минут. За это время Соболенко сделала 4 подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

У китаянка 2 двойные ошибки, 2 эйса и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге Соболенко сыграет с Анастасией Потаповой из Австрии, которая переиграла британку Эмму Радукану.