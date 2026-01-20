Латвийская теннисистка Елена Остапенко (24-е место в мировом рейтинге) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии — 2026, выйдя во второй круг.

Елена Остапенко globallookpress.com

В первом матче она одержала победу над словацкой соперницей Ребеккой Шрамковой (73-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:4. Игра продолжалась всего 1 час 19 минут.

За это время Остапенко выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Шрамкова, в свою очередь, сделала пять эйсов, совершила три двойные ошибки и успешно использовала два из семи брейк-пойнтов.

Во втором круге Остапенко встретится с китайской теннисисткой Синьюй Ван, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге.