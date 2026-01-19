Cербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в первом круге Australian Open.

«Если честно, у меня нет никаких претензий к своей игре. Я отлично подавал, практически не отдавал очков в своих геймах. Он не сделал ни одного брейка, что очень важно. Когда ты так легко забираешь свои подачи, это даёт определённое облегчение, и тогда можно смелее идти вперёд и играть более агрессивно на приёме, что я и делал.

Понятно, что ему, вероятно, комфортнее действовать на грунте, однако он старался разнообразить игру: иногда почти в каждом розыгрыше выходил к сетке после подачи, пробовал укороченные, резаные удары, атаки с ходу, разные неожиданные ходы. Какое-то время это работало, но, честно говоря, я чувствовал себя очень уверенно, в том числе и на задней линии. Поэтому, конечно, я очень доволен своим выступлением», — отметил Джокович в интервью Eurosport.

Во 2-м круге турнира Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141-й номер рейтинга).