Сербский теннисист Новак Джокович обыграл Педро Мартинеса-Портеро в 1-м круге турнира Australian Open — 2026.
Джокович (4-я ракетка мира) одолел представителя Испании (71-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Матч продолжался 2 часа.
За весь матч Джокович сделал 12 эйсов и реализовал 5 брейк-поинтов из 12-и. Мартинес-Портеро допустил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта.
Во 2-м круге турнира Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141-й номер рейтинга).