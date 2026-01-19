Во 2-м круге турнира Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141-й номер рейтинга).

За весь матч Джокович сделал 12 эйсов и реализовал 5 брейк-поинтов из 12-и. Мартинес-Портеро допустил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта.

Джокович (4-я ракетка мира) одолел представителя Испании (71-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Матч продолжался 2 часа.

2.28

Прогнозы•Завтра 08:00 Димитров — Махач. Прогноз и ставка Сможет ли Димитров обыграть Махача?

Теннис•Сегодня 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Теннис•17/01/2026 13:40 Соболенко снова остановится в шаге от титула? Разбор сетки женского Australian Open-2026

Теннис•17/01/2026 12:13 Алькарас без Ферреро, а Медведев снова среди фаворитов: главные интриги мужского Australian Open-2026

Теннис•11/01/2026 18:36 Неделя тенниса: Медведев продлил уникальную серию, а Бублик дебютировал в топ-10

Главные темы сейчас

Теннис•11/01/2026 11:42 Борьба против времени: почему этот сезон станет решающим для Джоковича

Теннис•04/01/2026 17:38 Третий год «Эпохи Синкараса»: чего ждать от Алькараса и Синнера в 2026-м?

Теннис•29/12/2025 01:17 Соболенко проиграла мужчине: старалась, боролась, но всё равно — без шансов

Теннис•26/12/2025 15:05 «Очень рада, что не выгнала его». Как теннисисты и тренеры выбирают друг друга

Теннис•22/12/2025 00:09 Неделя тенниса: Алькарас расстался с Ферреро, а Тьен выиграл Next Gen ATP

Выбор читателей

Футбол•13/01/2026 11:18 Десятая жертва Переса: почему увольнение Алонсо лишь маскирует системный кризис «Реала»

Футбол•12/01/2026 23:20 Рок-н-ролл так и не заиграл: пять очевидных причин, почему «Реал» расстался с Алонсо

Футбол•12/01/2026 23:08 Трансферный дайджест. 6 — 12 января

Футбол•13/01/2026 21:23 Без грусти по Дивееву. ЦСКА присмотрел Адриелсона

Футбол•16/01/2026 18:21 Несовместимые миры: почему «Реал» — худший вариант для Юргена Клоппа

Самое интересное

Игры•21/11/2025 16:19 Как убивали PES. История смерти шикарного футбольного симулятора

Теннис•19/11/2025 20:21 Эволюция «Большой двойки»: как Синнер и Алькарас учатся побеждать друг друга

Футбол•19/11/2025 12:49 Мистика, бюрократия и провал: почему Нигерия опять пропустит ЧМ

Футбол•18/11/2025 16:04 Холанн, продуманная структура и терпение: как Норвегия стала одной из лучших сборных Европы