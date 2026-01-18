Александр Бублик, занимающий 10-е место в мировом рейтинге теннисистов, вышел во второй круг Australian Open, победив в первом матче американца Дженсона Бруксби, который занимает 48-ю строчку. Встреча длилась 2 часа 5 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Бублика.

Александр Бублик globallookpress.com

В течение матча Бублик выполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11 попыток. Бруксби, в свою очередь, сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать только один брейк-пойнт из восьми попыток.

Теперь Александр Бублик встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, который занимает 55-е место в мировом рейтинге.