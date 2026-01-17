Итальянка Элизабетта Коччаретто(80) стала победительницей теннисного турнира категории WTA-250 в австралийском Хобарте.

Элизабетта Коччаретто globallookpress.com

В решающем матче она переиграла местную спортсменку Иву Йович (30) со счетом 6:4, 6:4.

Соперницы были на корте 1 час 37 минут. Йович не подавала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. Коччаретто выполнила 4 эйса при 2 двойных ошибках и использовала 4 брейк-пойнта из 6 заработанных за матч.

Напомним, что в полуфинале Коччаретто была сильнее Антонии Ружич из Хорватии (6:3, 6:2).