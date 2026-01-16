Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выходе россиянки Мирры Андреевой в финал турнира WTA-500 в Аделаиде.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Жалко, что Мирра с Дианой в полуфинале встретились. Но в этом ничего страшного, в теннисе такое бывает. Андреева выше Шнайдер в рейтинге, поэтому результат закономерный. Стоит сказать, что Диана прибавляет, прогрессирует. Ждем их в будущих турнирах на лидирующих позициях. Я уверен, что им это по силам. Они достаточно молодые и перспективные игроки», — цитирует Янчука «Матч ТВ».

Андреева в финале турнира в Аделаиде сыграет против Виктории Мбоко из Канады 17 января.