Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек высказалась о своих шансах выиграть Карьерный шлем в случае победы на Australian Open.

Ига Свентек globallookpress.com

«Честно говоря, с начала года ко мне подходят многие и спрашивают об этом. Я действительно сосредоточена на работе изо дня в день. Так было всегда.

Выиграть Карьерный шлем — это сложно. Для этого нужно многое, чтобы все сложилось. Да, это сложный турнир, поэтому у меня нет никаких ожиданий. Конечно, это была бы мечта, ставшая явью. Это не моя четкая цель, с которой я просыпаюсь каждый день. Больше думаю, как хочу играть, что хочу улучшить день за днем», — цитирует Свентек пресс-служба Australian Open.

На счету 24-летней польки четыре победы на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024), а также по победе на «Уимблдоне» (2025) и US Open (2022).

Лучшим достижением Свентек на Australian Open является полуфиналы в 2022-м и 2025-м годах.