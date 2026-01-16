Канадка Виктория Мбоко (17-я ракетка мира) уверенно пробилась в финал на турнире серии WTA-500 в австралийской Аделаиде.

Виктория Мбоко globallookpress.com

В полуфинале она без проблем разобралась с австралийкой Кимберли Биррелл (107) со счетом 6:2, 6:1.

Игра длилась всего 1 час 1 минуту. Мбоко за это время 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

Хозяйка корта не выполнила ни одного эйса при 3 двойных ошибках и проиграла свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В решающем матче на турнира Мбоко сыграет с победительницей матча между россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.