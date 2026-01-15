Соперницы теннисисток из топ-10 в первом круге Australian Open — 2026: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция); Ига Швёнтек (Польша, 2) — квалифаер; Кори Гауфф (США, 3) — Камилла Рахимова (Узбекистан); Аманда Анисимова (США, 4) — Симона Вальтерт (Швейцария); Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Кая Юван (Словения); Джессика Пегула (США, 6) — Анастасия Захарова (Россия); Жасмин Паолини (Италия, 7) — квалифаер; Мирра Андреева (Россия, 8) — Донна Векич (Хорватия); Мэдисон Киз (США, 9) — Александра Олейникова (Украина); Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Кэти Бултер (Великобритания).

Состоялась также и жеребьевка в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австрали, где в основной сетке турнира примут участие девять россиянок.

