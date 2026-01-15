Состоялась также и жеребьевка в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австрали, где в основной сетке турнира примут участие девять россиянок.
Соперницы российских теннисисток в первом круге Australian Open — 2026:
Анастасия Павлюченкова (Россия) — квалифаер;
Екатерина Александрова (Россия, 11) — квалифаер;
Анна Блинкова (Россия) — Талия Гибсон (Австралия);
Диана Шнайдер (Россия, 23) — Барбора Крейчикова (Чехия);
Мирра Андреева (Россия, 8) — Донна Векич (Хорватия);
Анастасия Захарова (Россия) — Джессика Пегула (США, 6);
Оксана Селехметьева (Россия) — Элла Зайдель (Германия);
Людмила Самсонова (Россия, 18) — Лаура Зигемунд (Германия);
Анна Калинская (Россия, 31) — Сонай Картал (Великобритания).
Соперницы теннисисток из топ-10 в первом круге Australian Open — 2026:
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция);
Ига Швёнтек (Польша, 2) — квалифаер;
Кори Гауфф (США, 3) — Камилла Рахимова (Узбекистан);
Аманда Анисимова (США, 4) — Симона Вальтерт (Швейцария);
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Кая Юван (Словения);
Джессика Пегула (США, 6) — Анастасия Захарова (Россия);
Жасмин Паолини (Италия, 7) — квалифаер;
Мирра Андреева (Россия, 8) — Донна Векич (Хорватия);
Мэдисон Киз (США, 9) — Александра Олейникова (Украина);
Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Кэти Бултер (Великобритания).
Возможные пары четвертьфиналисток среди сеяных игроков по итогам жеребьёвки получились такими:
Арина Соболенко (Беларусь) — Жасмин Паолини (Италия);
Кори Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия);
Джессика Пегула (США) — Аманда Анисимова (США);
Елена Рыбакина (Казахстан) — Ига Свентек (Польша).