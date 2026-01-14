Норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий 13-е место в мировом рейтинге, уступил в матче второго круга турнира АТР-250 в Окленде (Австралия) представителю Венгрии Фабиану Марожану, который находится на 52-й строчке рейтинга. Счет матча составил 4:6, 4:6.

Каспер Рууд globallookpress.com

Игра продолжалась 1 час 23 минуты. В ходе встречи Каспер Рууд выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, но не смог воспользоваться своим единственным брейк-пойнтом. Фабиан Марожан, в свою очередь, сделал четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал два из девяти брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира в Окленде Фабиан Марожан встретится с американским теннисистом Эллиотом Спиццирри, который занимает 89-е место в мировом рейтинге.