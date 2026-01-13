Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о победе над канадкой Лейлой Фернандес в первом круге турнира в Аделаиде.

Диана Шнайдер globallookpress.com

«Я знала, что будет тяжело, но я очень хорошо подготовилась. Мне кажется, самым важным было поддержание концентрации, каждый розыгрыш, потому что я знаю, что она отличная теннисистка. Она делает виннерсы, я тоже делаю виннерсы. Поэтому я просто старалась сохранять самообладание и делать свое дело», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

Следующей соперницей 23-й ракетки мира Шнайдер будет Катержина Синякова из Чехии.