Появился обновленный рейтинг WTA лучших теннисисток мира.

Мирра Андреева
Мирра Андреева globallookpress.com

Лидерство в нем продолжает удерживать Арина Соболенко из Белоруссии.

Вторую строчку занимает Ига Свентек из Польши, а замыкает тройку лучших американка Кори Гауфф.

Также отметим, что россиянка Мирра Андреева поднялась на одно место и теперь располагается восьмой в рейтинге.

Рейтинг WTA от 12 января:

1 (1).  Арина Соболенко (Беларусь) — 10 990 очков.
2 (2).  Ига Свентек (Польша) — 8328.
3 (4).  Кори Гауфф (США) — 6423.
4 (3).  Аманда Анисимова (США) — 6320.
5 (5).  Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850.
6 (6).  Джессика Пегула (США) — 5453.
7 (8).  Жасмин Паолини (Италия) — 4267.
8 (9).  Мирра Андреева (Россия) — 4232.
9 (7).  Мэдисон Киз (США) — 4003.
10 (11).  Белинда Бенчич (Швейцария) — 3512.

11 (10).  Екатерина Александрова (Россия) — 3375.
18 (17).  Людмила Самсонова (Россия) — 2122.
23 (21).  Диана Шнайдер (Россия) — 1818.
31 (30).  Вероника Кудерметова (Россия) — 1517.
33 (33).  Анна Калинская (Россия) — 1483.
44 (44).  Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185.
62 (61).  Анна Блинкова (Россия) — 1016.
98 (100).  Оксана Селехметьева (Россия) — 766.