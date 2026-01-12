Также отметим, что россиянка Мирра Андреева поднялась на одно место и теперь располагается восьмой в рейтинге.

Вторую строчку занимает Ига Свентек из Польши, а замыкает тройку лучших американка Кори Гауфф.

Лидерство в нем продолжает удерживать Арина Соболенко из Белоруссии.

