Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

Элина Свитолина globallookpress.com

13-я ракетка мира в финале в двух сетах переиграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:3, 7:6.

«Без сомнения, здорово выиграть еще один титул. Особенно после не очень приятного окончания прошлого года. Эта пауза действительно позволила мне перезагрузиться и вернуться на корт с новой энергией. Я очень счастлива завоевать титул здесь. Это была хорошая неделя. Приятно сыграть такие поединки, как на этом турнире, непростые поединки. Это даёт мотивацию на следующие турниры. Очень приятно выиграть этот турнир», — сказала Свитолина в интервью на корте.

31-летняя теннисистка выиграла 19-й турнир WTA в карьере в своем 23-м финале и первый с апреля 2025-го.