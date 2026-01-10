Российский теннисист Андрей Рублев (16) не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге.
В полуфинале он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (7) со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6. Их встреча длилась почти три часа.
За это время Рублев сделал 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 7 заработанных.
У его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
В решающем матче Музетти сразится с победителем противостояния Александр Бублик (Казахстан) — Маркос Гирон (США).