Российский теннисист Андрей Рублев (16) не смог выйти в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

В полуфинале он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (7) со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6. Их встреча длилась почти три часа.

За это время Рублев сделал 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 7 заработанных.

У его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В решающем матче Музетти сразится с победителем противостояния Александр Бублик (Казахстан) — Маркос Гирон (США).