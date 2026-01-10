В полуфинале командного турнира United Cup очко сборной Польши принес Хуберт Хуркач (83-я ракетка мира).

Хуберт Хуркач globallookpress.com

Он победил Тейлора Фрица(9), представляющего США, со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:2).

Соперники были на корте 1 час 34 минуты. За это время Хуркач сделал 16 эйсов, 3 двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Фриц подал навылет 12 раз, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал 2 заработанных брейк-пойнта.

Теперь в дело вступят женщины, а именно Кори Гауфф и Ига Свентек, а затем пары.

Напомним, что первым финалистом турнира стала Швейцария, победившая Бельгию.