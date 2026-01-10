Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик вышел в финал турнира ATP-250 в Гонконге.

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанец в трех сетах обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В ее рамках Бублик восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Гирона пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За титул в Гонконге Бублик поспорит с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти