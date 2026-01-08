Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 17-е место в мировом рейтинге, вышла в четвертьфинал турнира WTA-500, который проходит в австралийском Брисбене.

Людмила Самсонова globallookpress.com

В третьем круге она одержала победу над белоруской Александрой Саснович, которая находится на 113-й строчке рейтинга. Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу Самсоновой.

Саснович не смогла подать ни одного эйса и допустила три двойные ошибки, при этом ей удалось реализовать три брейк-пойнта из восьми возможных. Самсонова, в свою очередь, выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и успешно реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати.

Теперь российская спортсменка встретится с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и американкой Джессикой Пегулой, чтобы продолжить борьбу за выход в полуфинал турнира.