26-я ракетка мира Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в австралийском Брисбене.

Марта Костюк globallookpress.com

Украинка в двух сетах обыграла третью ракетку мира Аманду Анисимову из США со счетом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Анисимова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Костюк шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале соревнований Костюк сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.