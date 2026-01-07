Стэн Вавринка, трехкратный чемпион турниров «Большого шлема», в четвертьфинале United Cup уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу со счетом 5:7, 4:6. Это произошло после 1 часа 38 минут напряженной игры.

Себастьян Баэса globallookpress.com

Вавринка, который сейчас занимает 157-е место в мировом рейтинге, показал хорошую игру, сделав 11 эйсов и допустив всего две двойные ошибки. Однако он не смог реализовать ни один из пяти брейк-пойнтов, заработанных в матче. Баэс, напротив, оказался более эффективным: он сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и успешно реализовал два из четырех заработанных брейк-пойнтов.

Перед этим матчем швейцарская сборная одержала победу над Аргентиной благодаря победе Белинды Бенчич над Соланой Сьеррой со счетом 6:2, 6:2. Теперь Бенчич и Вавринка сыграют в парном матче вместе с Марией Карле и Гидо Андреосси.