Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, успешно прошел в четвертьфинал турнира ATP-250, который проходит в Гонконге.

Андрей Рублев globallookpress.com

Во втором раунде он одержал победу над китайским спортсменом Ву Ибином (179-я позиция в рейтинге), выиграв со счетом 3:6, 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 38 минут.

Рублев продемонстрировал отличную игру, сделав 10 эйсов, допустив две двойные ошибки и успешно реализовав пять из семи брейк-пойнтов. У Ибин также показал хороший уровень, выполнив пять эйсов, допустив одну двойную ошибку и реализовав два из пяти брейк-пойнтов.

Теперь Андрею Рублеву предстоит сыграть в полуфинале турнира против португальского теннисиста Нуну Боржеша, который занимает 45-е место в рейтинге ATP.