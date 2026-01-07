Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 13-е место в мировом рейтинге, одержал уверенную победу во втором круге турнира ATP-250 в австралийском Брисбене. Он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:2.

Даниил Медведев globallookpress.com

Игра длилась всего 59 минут. В этом матче Медведев продемонстрировал отличную игру: он сделал девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Тиафо, в свою очередь, выполнил два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Медведев встретится с победителем матча между поляком Камилем Майхшаком и американцем Райлли Опелкой.