Аманда Анисимова, занимающая третье место в мировом рейтинге теннисисток, успешно преодолела второй раунд турнира WTA-500 в Брисбене, Австралия. Американка одержала победу над австралийской спортсменкой Кимберли Биррелл со счетом 6:1, 6:3.

Аманда Анисимова globallookpress.com

Матч длился всего 1 час 4 минуты, в течение которых Анисимова продемонстрировала высокий уровень игры. Она выполнила четыре эйса, совершила одну двойную ошибку и воспользовалась пятью из шести брейк-пойнтов. В свою очередь, Биррелл не смогла ни разу подать эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала лишь один брейк-пойнт из двух возможных.

В третьем круге турнира Аманда Анисимова встретится с представительницей Украины Мартой Костюк.