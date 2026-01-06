20-я ракетка мира Каролина Мухова вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в австралийском Брисбене.

Каролина Мухова globallookpress.com

Чешская теннисистка в трех сетах обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счетом 4:6, 6:1, 7:6.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Мухова выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету Томлянович три эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Мухова поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой.