Россиянка Анна Калинская успешно стартовала на представительном теннисном турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене.
33-я ракетка мира в двух сетах переиграла чешку Терезу Валентову (60) со счетом 6:4, 6:4.
Их встреча длилась 1 час 38 минут. За это время Калинская подала навылет 2 раза, также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.
Валентова сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.
Во втором круге турнира россиянку ждет американка Джессика Пегула.