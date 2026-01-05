Валентова сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

Их встреча длилась 1 час 38 минут. За это время Калинская подала навылет 2 раза, также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.

33-я ракетка мира в двух сетах переиграла чешку Терезу Валентову (60) со счетом 6:4, 6:4.

Россиянка Анна Калинская успешно стартовала на представительном теннисном турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене.

