Россиянка Анна Калинская успешно стартовала на представительном теннисном турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене.

Анна Калинская
Анна Калинская globallookpress.com

33-я ракетка мира в двух сетах переиграла чешку Терезу Валентову (60) со счетом 6:4, 6:4.

Их встреча длилась 1 час 38 минут.  За это время Калинская подала навылет 2 раза, также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.

Валентова сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге турнира россиянку ждет американка Джессика Пегула.