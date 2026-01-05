Американский теннисист Тэйлор Фриц в напряженной борьбе в трех сетах переиграл испанца Хауме Муньяра на командном турнире United Cup в Австралии — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6).

Тейлор Фриц globallookpress.com

Соперники были на корте 3 часа 11 минут. За это время Фриц сделал 16 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

Испанец подал навылет 14 раз, допустил 5 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Счет в противостоянии США и Испании стал 1-1. В решающем матче встретят пары — Коко Гауфф/Кристиан Харрисон против Джессики Бузас Манейро/Хауме Муньяра.

Помимо США и Испании, в группе A выступает Аргентина.

