Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини, которая находится на восьмой строчке рейтинга, в матче группового этапа United Cup. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Белинда Бенчич globallookpress.com

Поединок длился 1 час 53 минуты. За это время Бенчич не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 возможных. Паолини отметилась одним эйсом, двумя двойными ошибками и тремя реализованными брейк-пойнтами из шести.

United Cup объединяет команды из 18 стран, разделенных на шесть групп. Швейцария и Италия соревнуются в группе С, в которой также участвует Франция.