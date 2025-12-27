Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, одержал победу над Валантеном Вашеро из Монако в матче выставочного турнира, который проходит в китайском Шэньчжэне.

Андрей Рублев globallookpress.com

Финальный матч турнира World Tennis Continental Cup завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 10:7 в пользу Рублева. Турнир в Шэньчжэне длится с 26 по 28 декабря.

Участники турнира разделены на две команды: сборную Европы и сборную мира. В сборную Европы входят полька Ига Швентек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли.

За сборную мира выступают россиянин Андрей Рублев, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, а также китайские спортсмены Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.