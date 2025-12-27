Бывший американский теннисист Энди Роддик высказался о карьере немца Александра Зверева.

Александр Зверев globallookpress.com

«Отстойно, что вся его карьера будет определяться тем, сможет ли он обыграть Алькараса или Синнера дважды подряд на турнире "Большого шлема" и выиграть хотя бы один. Это исключительный игрок, у него великолепная карьера.

Если бы у меня была возможность предложить ему что-то изменить в игре… Люди говорят, что ему следует подойти ближе к корту и бить форхендом ровнее, но с его техникой это не вариант. Его бэкхенд невероятен, хотя он мог бы немного чаще использовать подачу и выход к сетке. Иногда нужно быть агрессивным с первого удара, вот что я думаю», — приводит слова Роддика Punto de Break.

Напомним, что Александр Зверев в настоящий момент является третьей ракеткой мира.